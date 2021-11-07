Із Туреччини через трагічну загибель туриста не може виїхати група українців: що кажуть у консульстві та МЗС

Із Туреччини ось уже три тижні не може повернутися група українських туристів. Все через слідство, яке проводять турецькі правоохоронці за фактом ймовірного самогубства одного із членів групи.

Що відомо про цю ситуацію та загибель українця, реакцію Міністерства закордонних справ України та українського консульства в Туреччині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про туристичний похід та загибель українця?

Про інцидент поінформувала на своїй Facebook-сторінці українська туристка Ірина Громико.

За її словами, 15 жовтня цього року група українських туристів з Рівного, Києва та Запоріжжя прилетіла до Туреччини та вирушила в похід Лікійською стежкою. Це маршрут для пішохідного туризму на півдні Туреччини. А 17 жовтня один із членів групи вчинив самогубство.

У коментарі BBC News Україна жінка розповіла, що ця трагедія сталася на пляжі біля курортного селища Олюденіз. Турист, який загинув, перебував у складному психологічному стані, постійно телефонував родичам та друзям, не спав.

В якийсь момент чоловік відокремився від групи і вчинив суїцид (начебто встромив ніж собі в сонну артерію). Згодом він помер у лікарні.

Ірина Громико стверджує, що свідком трагедії був російськомовний чоловік не з їхньої групи, в якого турецька поліція не взяла ні свідчень, ні контактних даних.

Тіло загиблого українця повернули до України, де 22 жовтня поховали.

Водночас група українських туристів, до якої входять ще семеро осіб, не змогла вилетіти додому через слідчі дії.

Спочатку українців тривалий час допитували, а згодом суд заборонив їм залишати територію Туреччини до завершення судово-медичної експертизи. За твердженням Громико, пізніше вони з’ясували, що начебто є не свідками у справі, а підозрюваними.

– Коли будуть результати – невідомо. Спочатку йшлося про тиждень, потім про два, наразі строки взагалі не визначені. Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота… Ми змушені переїжджати, змінюємо житло з недорогого на ще більш дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії. Гроші вже закінчуються, – поскаржилася Ірина Громико в Facebook.

Спочатку жінка писала, що українське консульство на запити туристів та прохання про допомогу відповідало, що не може впливати на дії турецької сторони. Згодом Громико повідомила, що дипломати зв’язалися з українцями та обіцяли з понеділка спрямувати запити до турецького суду щодо перебігу справи.

Що кажуть в українському консульстві та МЗС?

У консульстві України в Анталії в коментарі Фактам ICTV повідомили, що версія про самогубство українського туриста є основною, проте не єдиною.

– 18 жовтня консульство в робочому порядку отримало від Жандармерії району Олюденіз (провінція Мугла) підтвердження інформації про смерть під час походу одного з членів зазначеної групи. Основна, але не єдина версія слідства – самогубство. Тіло було відправлено на розтин до управління судмедекспертизи провінції Мугла, – зазначив у коментарі Фактам ICTV консул України Емір Рустамов.

Дипломат уточнив, що консульство встановило зв’язок із дружиною загиблого та допомогло в організації репатріації тіла українця (це відбулося 21 жовтня).

Емір Рустамов підтвердив, що іншим українським туристам, які перебували із загиблим в одній групі, турецький суд заборонив залишати Туреччину до встановлення всіх обставин трагедії.

– За інформацією від правоохоронних органів Туреччини, заборона буде знята після проведення необхідних слідчих дій та експертиз. У зв’язку з цим консульство поінформувало керівника групи, – додав він.

Емір Рустамов повідомив, що дипломати рекомендували туристам звернутися до адвокатів, які вже мають досвід допомоги громадянам України. Консульство надало туристам контакти юристів.

– Від керівника групи було отримано відповідь, що вони самостійно “контролюють” процес з прокураторою та адвокат їм не потрібен. Консульство офіційно звернулося до турецької сторони з проханням, по можливості, пришвидшити слідчі дії, завершення яких дозволить громадянам України повернутися додому, – підсумував Рустамов.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV підтвердив, що Консульство України в Анталії займається справою українських туристів.

За його словами, консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування, а також підтримують = зв’язок із родичами загиблого чоловіка та туристами.

– Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків, – заявив Ніколенко.

Влітку в аеропорту грецького міста Іракліон на острові Крит застрягли кілька сотень українських туристів. Це сталося тому, що рейс авіакомпанії WindRose, який мав вилетіти до Дніпра о 8:40 ранку за місцевим часом, було кілька разів перенесено.

А в Греції громадяни України застрягли влітку через припинення діяльності однієї з найбільших грецьких туристичних компаній Mouzenidis Travel.

Джерело: Ірина Громико, BBC News Україна