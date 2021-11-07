У Мелітополі розшукують жінку, тіло новонародженого малюка якої знайшли у смітнику

У Запорізькій області, місті Мелітополь, 7 листопада мешканці багатоповерхівки знайшли у сміттєвому баку тіло дитини.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, експерти та кінолог зі службовою собакою.

– Поліцейськими встановлено, що двоє місцевих мешканців в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому знаходився рушник із загорнутим в нього тілом дитини, – повіжомили в Мелітопольському РУП.

За інформацією слідчо-оперативної групи, на тілі новонародженого хлопчика ознак насильницької смерті не було. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Наразі поліція розшукує матір дитини.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали внесено за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини з додатковою відміткою “нещасний випадок”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Джерело: Мелітопольське районне управління поліції ГУНП в Запорізькій області

Фото: Мелітопольське районне управління поліції ГУНП в Запорізькій області