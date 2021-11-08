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Юлія Захарченко |

Авто перекинулося у кювет: під Києвом в аварії постраждав водій

Авто перекинулося у кювет: під Києвом в аварії постраждав водій

У місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиць Шолуденка та Ватутіна. Автомобіль Skoda Fabia перевищив швидкість та злетів у кювет.

За попередніми даними, машина рухалася вулицею Шолуденка у напрямку до вулиці Набережної. Чоловік, який перебував за кермом авто, порушив правила дорожнього руху.

ДТП у Вишгороді – подробиці аварії під Києвом

Водій не зміг дотриматися безпечної швидкості, через що транспортний засіб злетів у кювет. 27-річного чоловіка госпіталізували до лікувального закладу з численними травмами та забоями.

Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. За даними Національної поліції, житель Києва працює у службі таксі, а машина перебувала в оренді.

Правоохоронці та фахівці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у Вишгороді. Поліцейські закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та берегти себе.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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