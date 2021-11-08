ДТП у Києві – подробиці аварії на проспекті Перемоги

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Юлія Захарченко |

Чоловік помер від травм: у Києві автомобіль наїхав на пішохода

Чоловік помер від травм: у Києві автомобіль наїхав на пішохода

У Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок автокатастрофи загинув пішохід, на якого наїхав автомобіль.

За даними Національної поліції, чоловік переходив дорогу в невстановленому місці. Водій автомобіля Mercedes 1973 року народження здійснив наїзд на громадянина.

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Від численних травм він загинув на місці аварії. Наразі правоохоронці з’ясовують особу померлого.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці у рамках досудового розслідування з’ясовують всі обставини та можливі причини автокатастрофи у Святошинському районі Києва.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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