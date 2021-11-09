У Києві на проспекті Петра Григоренка вбили 26-річного спортсмена з джиу-джитсу Миколу Балабатька із Запорізької області. За словами батька вбитого, його син загинув в результаті конфлікту, який виник через українську мову хлопця.

Бійці загону охорони, яких викликали на місце злочину, спіймали підозрюваного у вбивстві по гарячих слідах.

Охоронці передали його поліцейським, але чоловік перебуваючи у кайданках був у неадекватному стані і знову намагався напасти на бездиханне тіло спортсмена.

Від самого початку конфлікт бачили співробітники пивного магазину. Жертва та вбивця прийшли туди близько 2-ї ночі. Кидаючи одне в одного образами та штовхаючись, чоловіки вийшли з магазину. Коли аргументи скінчилися, чоловік вихопив ножа і штрикнув опонента у груди. Лише тоді, продавці натиснули тривожну кнопку.

— Вдарив опонента ножем у груди. На місці події лікарі констатували смерть 27-річного чоловіка. У 26-річного місцевого мешканця вилучили речовий доказ – ніж зі слідами речовини бурого кольору. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, – розповів речник Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін.

Загиблим виявився боєць джиу-джитсу, Микола Балабатько – єдиний син бізнесмена із Запоріжжя.

Вбитий горем чоловік опублікував у мережі звернення. Розповідає, що кривавий конфлікт виник нібито через те, що Микола говорив українською. І це дуже не сподобалося іншому відвідувачеві, вихідцеві із Луганська. Він покликав спортсмена на вулицю, розібратися. Той погодився, але від удару ножем захиститися не зміг.

Із Миколою уже попрощалися у рідній Кирилівці. Чи дійсно мова стала причиною цього звірячого нападу – у поліції поки не уточнюють. За умисне вбивство чоловіку світить до 15 років за ґратами.