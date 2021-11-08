Пожежа в Яворові: подробиці пожежі у Львівській області

У місті Яворів Львівської області спалахнув вогонь у дерев’яному житловому будинку. Полум’я ледь не знищило житло розміром 10х12 м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з будівлі за адресою вулиця Маковея, 88 Яворівського району вибивався густий дим.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в апаратах захисту органів дихання та зору.

У ДСНС зазначили, що вогонь міг перекинутися на житловий будинок, розташований поруч. Проте рятувальникам вдалося вчасно залучити сили та техніку, щоб загасити полум’я та не допустити подальшого спалаху вогню.

Пожежу вдалося локалізувати приблизно через годину, а ще через 13 хвилин – повністю ліквідувати вогонь. Полум’я знищило утеплювач даху на площі 40 кв. м.

Для ліквідації пожежі залучили сімох рятувальників з особового складу та дві одиниці спеціальної техніки. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та можливі причини спалаху вогню.