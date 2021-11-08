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Юлія Захарченко |

Полум’я знищило утеплювач даху: на Львівщині загорівся дерев’яний житловий будинок

Полум’я знищило утеплювач даху: на Львівщині загорівся дерев’яний житловий будинок

У місті Яворів Львівської області спалахнув вогонь у дерев’яному житловому будинку. Полум’я ледь не знищило житло розміром 10х12 м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з будівлі за адресою вулиця Маковея, 88 Яворівського району вибивався густий дим.

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Через сильне задимлення рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в апаратах захисту органів дихання та зору.

У ДСНС зазначили, що вогонь міг перекинутися на житловий будинок, розташований поруч. Проте рятувальникам вдалося вчасно залучити сили та техніку, щоб загасити полум’я та не допустити подальшого спалаху вогню.

Пожежа в Яворові: подробиці пожежі у Львівській області

Пожежу вдалося локалізувати приблизно через годину, а ще через 13 хвилин – повністю ліквідувати вогонь. Полум’я знищило утеплювач даху на площі 40 кв. м.

Для ліквідації пожежі залучили сімох рятувальників з особового складу та дві одиниці спеціальної техніки. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та можливі причини спалаху вогню.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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