Вибухи на складах у Сватовому: справу проти двох командирів ЗСУ передали до суду

Через шість років після вибухів на артилерійських складах у Сватовому Луганської області справа дійшла до суду. Внаслідок інциденту, який стався 29 жовтня 2015 року, знищено військової техніки на понад 18 млн грн.

Слідчі встановили, що два командири артилерійських підрозділів розташували підрозділи та військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння.

Через диверсію на складі сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та знищили техніку, зокрема РСЗВ Ураган та транспортно-заряджальні машини до них.

Обвинувальні акти щодо цих офіцерів ЗСУ спрямовані до суду. Військовослужбовцям інкримінується недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 КК України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Водночас ДБР продовжує розслідування для встановлення осіб, причетних до диверсії на артскладі у Сватовому.