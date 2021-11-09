Напад на автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області та побиття його з дружиною у передмісті Одеси насправді інсценувала поліція, щоб затримати замовника злочину.

Ним виявився голова тієї ж ОТГ. Він знайшов виконавців, які за $7 тис. пообіцяли скалічити депутата. Мотивом стали тривалі неприязні відносини у сфері господарської діяльності.

Він передав виконавцям $1,5 тис. та 10 тис. грн завдатку, а переконавшись, що замовлення виконано, передав ще $5 тис. винагороди.

Саме під час передачі цих грошей чоловіка затримали правоохоронці.

Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція, щоб затримати замовника / 3 фотографии

Замовнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За цими статтями підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 10 років.

Поліція Одеської області повідомила у суботу, що 5 листопада у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області, а потім побили його разом із дружиною.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік нібито перебуває у тяжкому стані у реанімації. За його життя борються лікарі.