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Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція, щоб затримати замовника

Валентина Летяк редактор стрічки
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція

Напад на автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області та побиття його з дружиною у передмісті Одеси насправді інсценувала поліція, щоб затримати замовника злочину.

Ним виявився голова тієї ж ОТГ. Він знайшов виконавців, які за $7 тис. пообіцяли скалічити депутата. Мотивом стали тривалі неприязні відносини у сфері господарської діяльності.

Він передав виконавцям $1,5 тис. та 10 тис. грн завдатку, а переконавшись, що замовлення виконано, передав ще $5 тис. винагороди.

Саме під час передачі цих грошей чоловіка затримали правоохоронці.

Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція, щоб затримати замовника / 3 фотографии

Замовнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За цими статтями підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 10 років.

Поліція Одеської області повідомила у суботу, що 5 листопада у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області, а потім побили його разом із дружиною.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік нібито перебуває у тяжкому стані у реанімації. За його життя борються лікарі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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