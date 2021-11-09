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Розтрощив шість машин: у Києві водій таксі влаштував масштабне ДТП

Марія Степанюк редактор стрічки
ДТП на Бажана

У Києві на проспекті Бажана водій таксі став винуватцем масштабної аварії. В результаті інциденту він розтрощив шість машин.

Інцидент стався вдень у вівторок, 9 листопада. За кермом автівки Hyundai таксі Bolt перебував іноземець. Він зачепив автомобіль Ford, який від удару рикошетом влетів у фуру, а сам Hyundai вилетів на тротуар, де зніс паркан стоянки, пошкодив чотири автомобіля та ліг на бік.

Розтрощив шість машин: у Києві водій таксі влаштував масштабне ДТП / 3 фотографии

Внаслідок ДТП дивом ніхто не постраждав. Очевидці аварії розповіли, що водій таксі їхав зі швидкість понад 100 км/год та “грав у шашки” між рядами.

Після зіткнення з Ford водій таксі втратив керування транспортним засобом та полетів у припарковані авто.

Поліцейські запропонували таксисту пройти алкотест на місці. Драгер показав, що чоловік був тверезий.

На місце інциденту прибула поліція, два екіпажі ДСНС та швидка допомога. Наразі правоохоронці встановлюють остаточні причини дорожньо-транспортної пригоди.

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Фото: Магнолія-ТВ

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