У Києві 9 листопада посеред дня люди півтори години змушені були спостерігати, як жінка похилого віку висить на висоті в кілька метрів, не в змозі нічим допомогти.

Щоб звільнити її, рятувальникам довелося пиляти металеву конструкцію.

– Кияни побачили неймовірно страшну картину – на висоті кілька метрів від землі, на балконі 7-го поверху, нерухомо зависла людина. Пенсіонерка натрапила на величезний металевий гак та застрягла прямо на балконі своїх сусідів, – повідомив кореспондент.

На жаль, медикам 79-річну жінку на землі передали вже мертвою.

Як виявилася вона у смертній пастці?..

– Навіть не зрозуміли відразу – чоловік це чи жінка. Але навперебій кинулися викликати рятувальників та медиків. Перший дзвінок надійшов від мешканців 6-го поверху, передають очевидці.

Жахливі кадри зняли очевидці трагедії.

Вони й розповіли і моторошні деталі: жінка похилого віку, що впала зверху, дивним чином зависла між поверхами і вдарилася об їхній балкон, підірвавши тіло скло.

Але коли рятувальники нарешті підняли сходи – остання надія згасла – пенсіонерка була вже мертвою. Чи був хоч найменший шанс врятувати потерпілу жінку?

Величезний металевий гак проткнув наскрізь голову нещасної. Хазяйка квартири, під вікном якої це сталося, до балкона, каже, досі боїться підходити.

Але хто ж ця жінка, яка загинула такою страшною смертю?

Померлою виявилася 79-річна Лідія Григорівна. Пенсіонерка жила тут разом із сином, його дружиною та немічною свахою.

Родичі загиблої від горя ледве можуть говорити.

Того фатального дня, припускають, літні жінки на якийсь час залишилися в квартирі самі – без нагляду своїх дорослих дітей.

Що справа не лише у вікових змінах. Літня жінка нібито недавно перехворіла на коронавірус. Фізичний стан, на думку лікарів, дозволяв Лідії Григорівні перебувати вдома, а от морально, як розповідали її рідні, вона почувала себе пригніченою. Чи справді пенсіонерка сама зважилася на фатальний крок із вікна, чи не втрималася і впала випадково? Усі обставини її трагічної загибелі з’ясовують.