Помилки на дорозі, які забирають життя: топ ДТП в Україні

Щодня на дорогах України трапляються смертельні аварії. Одні водії ігнорують червоне світло на світлофорі, інші сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння або взагалі без водійських прав. Нерідко винуватцями аварій стають пішоходи, які переходять дорогу у невідповідних місцях.

Надзвичайні новини зібрали добірку резонансних ДТП, які сталися у різних містах України.

У Києві пішохід вирішив пройти навпростець вісім автомобільних смуг. Якимось дивом чоловік подолав майже половину шляху, але за кілька метрів від відбійника його збив Mercedes-Benz.

Удар був такий потужний, що з потерпілого навіть взуття злетіло – він миттєво загинув. Водій позашляховика каже, що їхав не швидко, але пішохода у темному одязі побачив пізно.

У Черкасах водій BMW вирішив проскочити на червоне світло, але на перехресті зачепив одразу два автомобілі – Volkswagen та Жигулі.

Водій Volkswagen дивом уцілів, чого не скажеш про авто. А от BMW від ударів з обох боків розсипався на запчастини, навіть колеса повідлітали. А 22-річний водій, який був кермом, не лише себе покалічив, а й 47-річну водійку ВАЗа. З травмами голови та численними забоями їх забрали в лікарню.

На Сумщині 29-річний чоловік сів за кермо п’яним і повіз кататися селом трьох товаришів. Водій не втримав кермо і вантажівка перекинулася. Порушник вибрався із кабіни неушкодженим, але його пасажирів довелося визволяти з-під металевих уламків рятувальникам.

Їх причавило важелезним кузовом. Двох школярів 14 та 15 років вдалося витягти живими, а от 18-річний юнак загинув.

Нищівна аварія сталася на Черкащині. Після потужного зіткнення із вантажівкою легковик вилетів на узбіччя. 44-річного чоловіка, який був за кермом, із переламом стегна відвезли до найближчої лікарні. А от водій ваговоза не постраждав. Попередньо, правила дорожнього руху порушив саме шофер легковика.

У Києві водій КАМАЗ зупинився купити сигарет, але забув поставити вантажівку на ручне гальмо. Автомобіль рушив, протаранив Жигулі і влетів у багатоповерхівку. На щастя, ніхто не постраждав. Встояла і стіна житлового будинку, а от легковику тепер потрібний ремонт.

На столичному проспекті Перемоги під час аварії постраждав поліцейський. Він разом з колегами саме оформлював ДТП. Renault не зорієнтувався та наздогнав BMW, аж раптом в автомобілі влетів ще й позашляховик.

Поліцейського затиснуло між авто, він дістав перелом ноги, зачепило й водія Renault. І доки постраждалих приводили до тями, водій Hyundai покинув авто на дорозі і втік. Затримали чоловіка під під”їздом будинку, де він живе. З’ясувалося, що він був напідпитку.