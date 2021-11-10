Знущалися з хворої бабусі: у Києві повідомили про підозру трьом юнакам

У Києві повідомили про підозру трьом молодикам, які познущалися з 76-річної бабусі. Юнаки направляли на прикуту до ліжка пенсіонерку предмет, схожий на пістолет, натиснувши на спусковий гачок, та зухвало сміялися.

Увесь процес хлопці знімали на відео, згодом один з них опублікував кадри на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент трапився в Оболонському районі столиці на вулиці Героїв Дніпра. У прокуратурі розповіли, що 76-річна жінка уже п’ять років не встає з ліжка, а не розмовляє – три роки.

Підозрюваними виявилися місцеві мешканці 2001, 2002 та 2003 років народження. Двоє з них прийшли у гості до друга, у чиїй квартирі й проживає пенсіонерка.

Юнакам повідомили про підозру за ст. 296 ККУ (хуліганство). За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відео, на якому молодики знущалися з бабусі, нещодавно з’явилося в інтернеті. Користувачі соцмереж негативно відреагували на дії юнаків, звинувативши їх у жорстокості.

Згодом хлопці оприлюднили відео з вибаченнями. Вони зізналися, що хотіли “просто приколотися” і запевнили, що подібного більше не повториться.

Поліція Києва відреагувала на інцидент, відкривши кримінальне провадження за фактом домашнього насилля (ст. 126-1 ККУ).