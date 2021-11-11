Двоє дітей, які постраждали під час ДТП у Харкові сьогодні, наразі перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

– За попередньою інформацією медиків, стан постраждалих у ДТП дітей оцінюється як середньої важкості, але ретельний огляд іще триває, – повідомили у Харківській міськраді.

Уточнену інформацію обіцяють надати після повного огляду дітей лікарями.

11 листопада у Харкові сталася ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів, які рухалися зеброю.

На кадрах, що з’явилися у соціальних мережах, видно, як водій проїхав на червоне світло світлофора.

Дівчину відкинуло, а хлопця Toyota на передньому колесі протягнула іще кілька метрів, перш ніж зупинилася. Після цього водій позашляховика вийшов з авто.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що винуватця ДТП в Харкові затримали. Поліція підозрює, що водій Toyota перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.