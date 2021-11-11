На Рівненщині підпалили автомобіль народного депутата від Слуги народу

На Рівненщині сьогодні вночі підпалили автомобіль, який належить рівнянину, народному депутату від фракції Слуга народу Олександру Аліксійчуку.

Про інцидент повідомив помічник Аліксійчука та депутат Дубенської міської ради від Слуги народу Артур Биць. Саме він користувався цією машиною.

Депутат зазначив, що все сталося у місті Дубно близько другої години ночі. Автомобіль Skoda Karoq стояв припаркований на території приватного господарства.

– Напередодні на мою адресу неодноразово лунали погрози фізичної розправи. І ось саме перед сесією Дубенської міськради вони перейшли до конкретних дій. Звертаюся до тих, хто замовив цей злочин – мене не залякати. Я буду й далі продовжувати свою політичну діяльність на благо Дубенщини. На жаль, 90-ті не для всіх закінчились, – зазначив помічник нардепа.

Биць вбачає у тому, що сталося, політичний підтекст.

– Наразі встановлено, що невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. 46-річний дубенчанин, який користувався автівкою, самотужки загасив полум’я, – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області.

Із місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За словами керівника відділу комунікації ГУ НП в області Марії Юстицької, наразі ще не з’ясовано, як довго автомобіль перебував у користуванні жителя міста Дубно, та які мотиви скоєння злочину.

Фото: Артур Биць