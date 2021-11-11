Підозрюють у вживанні наркотиків: винуватця нового ДТП у Харкові затримали

11 листопада у Харкові автомобіль Toyota збив двох дітей на пішохідному переході. Аварія сталася на проспекті Науки.

Наразі винуватця ДТП на проспекті Науки затримали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Поліція підозрює, що водій Toyota перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Наразі він проходить тест.

За даними очільника МВС, затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів). Однак справу закрили рік тому і вона не дійшла до суду.

На щастя, діти, які постраждали під час аварії у Харкові на проспекті Науки, залишилися живі. Їх відвезли до лікарні.

Денис Монастирський запевнив, що винуватець аварії обов’язково понесе відповідальність, а щодо закритої справи розбиратимуться з прокуратурою.

ДТП у Харкові сталася на проспекті Науки вдень. Двоє дітей рухалися зеброю, коли їх збив водій Toyota Land Cruiser.

Очевидці аварії розповіли, що чоловік хотів проскочити на зелене світло світлофора, але не встиг.

Від удару дівчину відкинуло, а хлопця автівка протягнула ще кілька метрів, перш ніж зупинитися. У поліції повідомили, що постраждалими виявилися 13-річні підлітки.

Вони отримали забої, але травми не загрожують життю.

Читайте: 16-річний Микола Харківський відмовився здавати кров попри рішення суду