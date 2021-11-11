До Рівненської АЕС погрожували застосувати акт ядерного тероризму. Повідомлення такого змісту надійшло на офіційну електронну адресу атомної електростанції 10 листопада о 18.16.

Керівництво АЕС терміново скликало засідання антитерористичного штабу та сповістило територіальні органи поліції, СБУ, керівництво Енергоатому, Укренерго, Державної інспекції ядерного регулювання.

Щоб посилити фізичний захист об’єкту, на Рівненській АЕС подбали про ідентифікацію персоналу за біометричними ознаками.

Спецслужби оглянули основне обладнання реакторних відділень енергоблоків №1-4, приміщення та будівлі електростанції, обстежили периметр захищеної зони та прилеглої території та особливо важливі об’єкти Рівненської АЕС за межами захищеної зони.

Заборонених предметів, які могли бути використані з диверсійною метою, не виявлено.

Рівненська АЕС продовжує працювати в штатному режимі.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомній електростанції та прилеглій території не змінювався й перебуває в межах норм.

Джерело: Рівненська АЕС

Фото: Рівненська АЕС