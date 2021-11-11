Водій, який збив дітей у Харкові, перебуває на умовному терміні через крадіжку

11 листопада у Харкові на проспекті Науки водій Toyota Land Cruiser збив дітей на пішохідному переході. Чоловіка затримали.

У поліції Харкова повідомили, що водій авто перебував на умовному терміні через крадіжку. У травні цього року його засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Проти винуватця ДТП на проспекті Науки у Харкові відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

34-річному чоловіку загрожує ув’язнення на термін від трьох до восьми років.

Окрім крадіжки, чоловік мав проблеми з законом через наркотики. Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, раніше винуватця ДТП притягували до кримінальної відповідальності за ст. 309 ККУ (зберігання або розповсюдження наркотиків).

Однак справу закрили і вона не дійшла до суду. Очільник МВС пообіцяв розібратися у цьому питанні.

Крім того, поліція підозрює, що на момент здійснення ДТП водій Toyota Land Cruiser був під наркотиками. Наразі він проходить відповідний тест.

ДТП у Харкові на проспекті Науки трапилася близько 15.20. Водій іномарки наїхав на двох підлітків, які переходили пішохідний перехід.

Очевидці кажуть, що він хотів проскочити на зелене світло, але не встиг.

13-річну дівчинку від удару відкинуло, а її ровесника автівка протягнула ще кілька метрів. Підлітки залишилися живі, вони дістали забої, але загрози для життя немає.