У соціальних мережах з’явилися кадри плачевного стану київського мосту Патона, який з’єднує лівий та правий береги столиці.

На відео з камер спостереження можна помітити, як з мосту сиплеться каміння і великі шматки граніту. Пізніше на місце інциденту прибули комунальні служби.

Користувачі соціальних мереж на відео жахливого стану мосту відреагували усмішкою та жартами, пригадавши нещодавнє інтерв’ю міського голови Києва Віталія Кличка. Тоді він сказав, що “щоранку молиться, щоб з мостом Патона все було гаразд”.

Мер зазначив, що реконструкція мосту Патона обійдеться Києву щонайменше у $500 млн.

Міст Патона ввели в експлуатацію 5 листопада 1953 року. Переправа давно потребує капітального ремонту, але наразі міст вже перебуває у критичному стані.

Довжина переправи – 1 543 метри. Міст є частиною Малої окружної дороги.

У липні 2021 року у Києві частково обвалився шляхопровід біля станції метро Берестейська. Тоді обсипався захисний шар бетону та частини перильного огородження Берестейського мосту.