Уночі в Дніпрі через пожежу в дев’ятиповерхівці на проспекті Героїв рятувальники евакуювали з будинку вісьмох осіб, зокрема й одну дитину.
На свіже повітря людей вивели через значне задимлення в будинку. Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі до рятувальників надійшло 11 листопада о 23.33.
Локалізувати займання вдалось о 23.56, а ліквідувати – о 00.16.
Гасили пожежу з допомогою трьох одиниць техніки десятеро рятувальників.
Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті квартири на площі 18 кв. м.
У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей / 4 фотографии
Причина пожежі встановлюється.