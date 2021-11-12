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У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей

Уночі в Дніпрі через пожежу в дев’ятиповерхівці на проспекті Героїв рятувальники евакуювали з будинку вісьмох осіб, зокрема й одну дитину.

На свіже повітря людей вивели через значне задимлення в будинку. Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі до рятувальників надійшло 11 листопада о 23.33.

Локалізувати займання вдалось о 23.56, а ліквідувати  – о 00.16.

Гасили пожежу з допомогою трьох одиниць техніки десятеро рятувальників.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті квартири на площі 18 кв. м.

У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей / 4 фотографии

Причина пожежі встановлюється.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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