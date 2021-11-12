Травмування дитини в Харкові

У Харкові нетвереза жінка впустила півторарічну доньку, коли переходила дорогу із жвавим рухом просто між машинами.

Дитина впала на спину, бо мати, втративши рівновагу, перечепилась, поки сварилась із водіями.

Коли поліцейські встановили місце проживання 36-річної жінки, то вдома її не застали. Малечу матір передала своїй старшій дочці та подалася геть.

Півторарічну Емілію оглянули лікарі та забрали до лікарні.

За словами інспектора ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №2 Павла Цимбала, серйозних травм дівчинка не зазнала – на голові в неї виявили шишку.

Тепер чиновники клопотатимуть у суді про вилучення дитини. Навряд чи житимуть із матір’ю і її 17-річна дочка та 15-річний син.

– Старших дітей, скоріше за все, забере батько, – говорить речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Сусіди про дітей Яни відгукуються лише схвально. Кажуть, що знають їх майже від народження, і протягом цього часу з ними не було жодних проблем.

– Старша дівчинка закінчила школу й вступила до коледжу чи училища. Син, здається, навчається на автомеханіка. Дітки дуже хороші, спокійні та привітні, – говорить сусідка Катерина.

У службі в справах дітей запевняють: родину тримали на контролі й постійно допомагали, але 36-річна Яна так і не виправилась.

Керівник управління Олександр Малько наголошує, що фахівці допомогли отримати паспорт старшій дочці жінки, надавали родині продукти харчування та будматеріали для ремонту даху над дитячою кімнатою.

Нині жінка проживає із трьома дітьми в невеличкій частині будинку, поділеній на кілька сімей. Усередині помешкання – суцільна антисанітарія: бруд на підлозі й стінах, всюди порожні пляшки, а по ліжку бігають таргани.

У Харкові матір впустила однорічну дитину на дорогу, поки сварилась із водіями / 4 фотографии

Із знімальною групою Надзвичайних новин, якій вдалось дочекатись жінку біля будинку, 36-річна Яна спілкуватись відмовилась. Із погрозами та лайкою виштовхала журналістів за паркан будинку.

Нині правоохоронці вирішують питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності.

Як стверджують у поліції, карати за неналежне виконання батьківських обов’язків її будуть не вперше.