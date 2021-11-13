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В Івано-Франківську хлопчик застряг у кріслі кінотеатру – довелося викликати ДСНС

Людмила Богданова редакторка стрічки
В Івано-Франківську хлопчик застряг у кріслі кінотеатру

В Івано-Франківську хлопчик застряг у кріслі кінотеатру, що розташований у місцевому ТРЦ.

Дитину спробували витягти батьки та адміністрація закладу, однак нічого не допомогло.

На місце прибули співробітники ДСНС. Рятувальники встановили, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням.

Співробітники ДСНС за допомогою спеціального інструменту витягли дитину. Після цього хлопчика оглянули медики – з ним все гаразд.

Нещодавно рятувальники визволили з пастки двох людей у Трускавці. Жителі міста впали у яму, глибиною близько чотирьох метрів. Крім того, на дні лежало сміття.

Співробітники ДСНС взяли драбину та опустилися до ями, після цього вони обв’язали людей ременями та рятувальною мотузкою і витягли на поверхню.

Постраждалих оглянули медики – значних травм у них не було.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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