У виправній колонії тимчасово окупованої Макіївки помер полонений 37-річний українець Руслан Макарець. Його смерть настала унаслідок ножових поранень.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Отримала шокуючу звістку про смерть Руслана Макарця у Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть настала унаслідок ножових поранень, – зазначила вона.

Українця затримали російські найманці у березні 2019 року на території тимчасово окупованої Горлівки. Його незаконно засудив так званий “Верховний суд ДНР” до 13 років перебування за ґратами за нібито “шпигунство на користь українських спеціальних служб”.

Денісова наголосила, що український уряд намагався зробити все для того, щоб звільнити Руслана Макарця з полону. Однак Російська Федерація заблокувала реалізацію Мінських домовленостей. Востаннє незаконно позбавлених волі українців з ОРДЛО передали у квітні 2020 року.

За словами уповноваженої з прав людини, наразі на тимчасового окупованих територіях у в’язницях перебувають понад 300 українців. Серед них 224 громадян – на Донеччині, а 77 людей – у Луганській області.