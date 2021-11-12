Водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

– Проведено хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп’яніння метадоном, – пояснив Чубенко.

Речник прокуратури розповів, що сам водій пояснював слідчим порушення правил дорожнього руху тим, що начебто відволікся на телефон. Те, що він був під дією наркотиків, чоловік заперечує.

ДТП у Харкові на проспекті Науки сталася ввечері 11 листопада. Позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів.

Внаслідок аварії травми дістали 13-річні підлітки – хлопець і дівчинка. За словами очевидців, водій позашляховика хотів проскочити на зелене світло, але не встиг і врізався у пішоходів на зебрі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловік вже мав проблеми з законом через наркотики. Раніше винуватця ДТП притягували до кримінальної відповідальності за ст. 309 ККУ (зберігання або розповсюдження наркотиків). Але тоді справу чомусь закрили і вона не дійшла до суду.

Водночас у поліції Харкова повідомили, що водій авто перебував на умовному терміні через крадіжку. У травні цього року його засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Джерело: Суспільне