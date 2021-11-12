Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід водію Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків на переході 11 листопада.

Підозрюваного взяли під варту на два місяці з правом внесення застави у розмірі 340,5 тис. грн.

Адвокат 34-річного винуватця ДТП на проспекті Науки відмовилася від коментарів.

ДТП у Харкові сталася 11 листопада близько о 15.20. Водій Toyota Land Cruiser наїхав на двох 13-річних підлітків, які у цей момент переходили дорогу на зебрі.

За словами очевидців, чоловік хотів проскочити на зелене світло світлофора, але не встиг.

Після зіткнення з авто дівчинку відкинуло, а хлопця автомобіль проволік ще кілька метрів. На щастя, діти залишилися живі. Вони дістали травми, але життю нічого не загрожує.

Пізніше правоохоронці заарештували винуватця ДТП. З’ясувалося, що він має умовний термін за крадіжку, а раніше проти нього відкрили справу через наркотики.

Експертиза з’ясувала, що за кермом мешканець Харкова перебував під дією наркотиків – у біологічних зразках виявили метадон.

11 листопада 34-річному водію Toyota Land Cruiser вручили підозру. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.