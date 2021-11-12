Водію, який збив двох дітей у Харкові, вручили підозру

Водію Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків на пішохідному переході, вручили підозру. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

34-річного чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Винуватцю аварії на проспекті Науки у Харкові загрожує ув’язнення на термін від трьох до восьми років з забороною керувати транспортними засобами на термін від п’яти до восьми років.

Експертиза встановила, що водій перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння. За словами речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, у крові чоловіка знайшли метадон.

ДТП у Харкові сталася близько 15.20 11 листопада. Водій Toyota Land Cruiser збив двох підлітків, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Від удару 13-річну дівчинку відкинуло, а її ровесника автівка протягнула ще кілька метрів. Діти дістали тілесні ушкодження, однак їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Невдовзі поліція Харкова заарештувала водія Toyota Land Cruiser. Виявилося, що він має умовний термін через крадіжку.

Також очільник МВС Денис Монастирський розповів, що раніше цей громадянин мав проблеми з наркотиками. Проти нього відкривали справу, але потім її чомусь закрили, і вона не дійшла до суду.

Монастирський пообіцяв розібратися.

Джерело: Харківська обласна прокуратура