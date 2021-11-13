У селі Лозино Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter не зміг впоратися з керуванням та перекинувся у кювет.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в автокатастрофі загинула пасажирка автомобіля, яка перебувала під перевернутим транспортним засобом.

Водій та ще один пасажир дістали травми різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували до клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

У ДСНС зазначили, що аварія сталася вранці у суботу, 13 листопада. Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрату змогли звільнити тіло загиблої жінки з-під автомобіля.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили сімох працівників рятувальної служби та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Національної поліції, за останню добу на території України сталося 515 аварій, унаслідок яких загинули дев’ять людей та постраждали 83 громадян.

З початку 2021 року в Україні сталося понад 154 тис. автокатастроф, через які померли понад 2,5 тис. людей та ще майже 25 тис. травмувалися.