У лісі в Черкаській області знайшли тіло загиблого 22-річного чоловіка, якого розшукували з липня 2021 року. Тоді українець пішов з дому на зустріч з другом, після якої так і не повернувся.

Про це розповіла речниця Головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк. За її словами, вранці 13 листопада муміфіковане тіло знайшли у лісі, розташованому на території села Городецьке.

Поліцейські з’ясували, що загиблий – 22 річний Андрій Демчук. Чоловіка розшукували близькі люди та правоохоронці понад чотири місяці з липня цього року.

Його муміфіковане повішене тіло знайшов у лісі мисливець, який повідомив до поліції. Напередодні 22-річний чоловік пішов з дому та не повернувся, після чого Андрія оголосили у розшук.

За попередніми даними, смерть жителя Черкащини можуть кваліфікувати як самогубство, однак після встановлення точної причини смерті за допомогою судово-медичної експертизи.

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Джерело: Суспільне Новини