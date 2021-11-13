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У Харкові волонтери шукали 9-річного хлопчика

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Поліція

Маленький харків’янин Микита Голубков гуляв із мамою в Саржиному яру і загубився.

Після того, як поліція попросила допомоги у пошуках, відгукнулися волонтери та вирушили на дослідження місцевості.

21.02 Оновлено. Хлопчика знайшли. З ним усе гаразд – він здоровий, його життю нічого не загрожує.

Хлопчик на зріст 145 см, худорлявої статури, світле коротке волосся, сіро-блакитні очі. Був одягнений у куртку пісочного кольору, темно-синю шапку, чорні штани та чорні черевики.

В поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про розшукуваного в Харківське районне управління поліції № 3 за телефонами 380 (63) 631 81 79 чергова частина, 380 (50) 953 68 99 або 102.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники мали з заблукалою сім’єю телефонний зв’язок.

На щастя, мешканців міста Броди знайшли на вершині пагорба через годину після повідомлення до служби порятунку. Родина не потребувала медичної допомоги.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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