Харківський водія Toyota Land Cruiser, який під дією наркотиків збив двох підлітків на пішохідному переході, сьогодні, 13 листопада, вийшов із СІЗО.

За нього внесли 340 тис. грн застави і тепер чоловік перебуватиме на волі до рішення суду.

Водночас прокуратура клопотала про 10 млн.

Через невелику суму застави прокурори планували подати апеляційну скаргу на рішення суду. Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко казав, що її направлять на початку тижня, тобто з 15 листопада.

34-річного чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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ДТП у Харкові сталася близько 15.20 11 листопада. Водій Toyota Land Cruiser збив двох підлітків, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Від удару 13-річну дівчинку відкинуло, а її ровесника автівка протягнула ще кілька метрів. Діти дістали тілесні ушкодження, однак їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Невдовзі поліція Харкова заарештувала водія Toyota Land Cruiser. Виявилося, що він має умовний термін через крадіжку.

Також очільник МВС Денис Монастирський розповів, що раніше цей громадянин мав проблеми з наркотиками. Проти нього відкривали справу, але потім її чомусь закрили, і вона не дійшла до суду.

Монастирський пообіцяв розібратися.

Джерело: Харків LIVE