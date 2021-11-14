У Харківській прокуратурі прокоментували низьку заставу за водія, який збив дітей

Харківська обласна прокуратура надала більш розгорнутий коментар щодо ситуації з наркоманом, який збив дітей.
За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, під заставу підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, поки не вийшов. Наразі він перебуває в ізоляторі.
Жодної апеляції на запобіжний захід також не розглядали.
– Ми вже готуємо апеляцію, але апеляційний суд у вихідні дні не працює, тому фізично направити апеляційну скаргу ми не маємо можливості, так би ми це вже давно зробили, – повідомив Чубенко.
Він наголосив, що повного тексту судового рішення судді Наталії Бородіної з інформацією про її мотиви обрати таку низьку заставу, досі не отримано.
– Ми побоюємося, що особа, маючи такий кримінальний досвід, вийшовши на волю, може ховатися від слідства або втекти з країни, – сказав Чубенко.
Дмитро Чубенко зазначив, що на його думку, в цій ситуації вирок буде “ближчим до максимально можливого”.
– На жаль, не всі люди, які приймають рішення у цій справі, усвідомлюють можливі ризики, тому така низька застава і була обрана, – повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Харківський водій Toyota Land Cruiser, який під дією наркотиків збив двох підлітків на пішохідному переході, має вийти із СІЗО.
За нього внесли 340 тис. грн застави і тепер чоловік перебуватиме на волі до рішення суду.
Джерело: Харків LIVE
Фото: Суспільне Харків