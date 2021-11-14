У Харківській прокуратурі прокоментували низьку заставу за водія, який збив дітей

Харківська обласна прокуратура надала більш розгорнутий коментар щодо ситуації з наркоманом, який збив дітей.

За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, під заставу підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, поки не вийшов. Наразі він перебуває в ізоляторі.

Жодної апеляції на запобіжний захід також не розглядали.

– Ми вже готуємо апеляцію, але апеляційний суд у вихідні дні не працює, тому фізично направити апеляційну скаргу ми не маємо можливості, так би ми це вже давно зробили, – повідомив Чубенко.

Він наголосив, що повного тексту судового рішення судді Наталії Бородіної з інформацією про її мотиви обрати таку низьку заставу, досі не отримано.

– Ми побоюємося, що особа, маючи такий кримінальний досвід, вийшовши на волю, може ховатися від слідства або втекти з країни, – сказав Чубенко.

Дмитро Чубенко зазначив, що на його думку, в цій ситуації вирок буде “ближчим до максимально можливого”.

– На жаль, не всі люди, які приймають рішення у цій справі, усвідомлюють можливі ризики, тому така низька застава і була обрана, – повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Харківський водій Toyota Land Cruiser, який під дією наркотиків збив двох підлітків на пішохідному переході, має вийти із СІЗО.

За нього внесли 340 тис. грн застави і тепер чоловік перебуватиме на волі до рішення суду.

Джерело: Харків LIVE

Фото: Суспільне Харків