У Львові п’яний чоловік повідомив про замінування поліцейського відділку

У Львові п’яний чоловік подзвонив у поліцейський відділок із повідомленням про його замінування.

Правоохоронці обстежили приміщення. Вибухівку не знайшли.

Як заявили у поліції Львівської області, 13 листопада опівночі до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що відділ поліції на Сихові у Львові заміновано.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу до відділу територію — вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

– Поліцейські протягом кількох годин встановили особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 36-річний львів‘янин. За його словами, у поліцію він зателефонував, перебуваючи у нетверезому стані, — зазначається в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Читайте У Харкові евакуювали майже 700 осіб через повідомлення про замінування

10 листопада, відбулася хвиля “мінувань” у столиці. У Києві закрили Центральний та Південний залізничні вокзали, а також Дарницький вокзал у зв’язку з повідомленням про начебто їхнє мінування.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу довелося евакуювати. Потяги курсували за звичайним графіком, проте посадку пасажирів здійснювали через прилеглі до центральної будівлі переходи.