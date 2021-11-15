Зникнення дітей у Донецькій області

У Донецькій області 11-річний хлопчик та його 9-річна сестричка пішли з дому після сварки з п’яним вітчимом. Знайшли дітей наступного дня в селі за 20 км.

Про те, що діти зникли близько 15.00 14 листопада, поліцейські довідались лише сьогодні вночі. Виклик на лінію 102 надійшов близько 01.00.

Правоохоронцям повідомили, що діти не мають при собі мобільного телефону. Із собою вони взяли лише стару іграшку.

До пошуків малолітніх залучили весь особовий склад поліції Маріуполя – оперативників, співробітників превенції та кінологічної служби.

Правоохоронці розпитали батьків про те, де можуть бути діти, та проаналізували записи з камер відеоспостереження.

З’ясувалося, що брата із сестрою бачили увечері поблизу одного з супермаркетів у Кальміуському районі. Там діти продали перехожому свою іграшку, аби заробити гроші на квиток до села Приміське.

Усю ніч братик із сестричкою провели в покинутому будинку без опалення та з пошкодженими стінами, де раніше мешкали.

На ранок дітей побачила старша сестра, про яку батьки нічого не розповідали правоохоронцям, та забрала їх до себе.

Наразі з родиною проводять профілактичну роботу та взяли її під контроль. На матір склали адміністративний протокол через невиконання обов’язків щодо виховання дітей, а на вітчима – за домашнє насильство.

Крім того, інформацію про інцидент передадуть до соціальних служб. Тимчасово хлопчик та дівчинка мешкатимуть у старшої сестри в селі Приміське, потім вирішать питання про повернення їх батькам.

Продали іграшку, щоб купити квиток: у Донецькій області дітей знайшли за 20 км від дому / 6 фотографий

Аби діти завжди могли звернутися по допомогу до правоохоронців, керівництво поліції подарувало мандрівникам мобільні телефони.