Недільний світанок мешканці одного зі спальних районів Харкова запам’ятають на усе життя. Лише розвиднилося, коли люди побачили під своїми вікнами страшну картину. На землі лежала напівоголена жінка з розбитим та закривавленим обличчям.

Як вона тут опинилася? І від кого намагалася втекти? Місцеві жителі впізнали жертву. 44-річна Катерина останніми роками мешкала зі своїми 38-річним сусідом Дмитром. За даними поліції, він досвідчений кримінальник, якого неодноразово судили за майнові злочини.

– Було встановлено особу загиблої. Це місцева мешканка 1977 року народження, яка проживає в тому ж будинку, – розповів заступник керівника слідчого відділення відділу поліції №1 Харкова Владислав Колесник.

Моторошне вбивство жінки сталося у квартирі, де мешкала пара. Тільки від самого коханця і слід запав. Сусіди Дмитра навіть не сумніваються у тому, що саме він міг так жорстоко розправитися з Катериною.

За їхніми словами, він не жалів навіть рідну маму. Чоловік лупцював літню жінку, як боксерську грушу. Дійшло до того, що вона зібрала речі та винайняла квартиру, щоб не жити з сином-тираном.

Це просто не вкладається у голові, однак напередодні своєї смерті Катерина телефонувала до поліції та просила врятувати її від коханця-агресора. Однак дзвінок до правоохоронних органів ще більше розлютив Дмитра. Коли поліцейські поїхали, він знов накинувся на Катерину.

– Він ще більше розлютився на неї. Чоловік вдарив її головою об плитку у ванній та пішов спати, – розповів речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Посеред ночі Дмитро прокинувся та знайшов коханку у ванній кімнаті. Катерина вже не подавала ознак життя. Коли Дмитро зрозумів, що накоїв, то вирішив одразу позбутися тіла. Він спустив з п’ятого поверху сходами скривавлений труп співмешканки.

Після цього чоловік протягнув її за каптур через весь двір, залишив під одним з балконів та втік. Він вирішив сховатися в одному з найближчих кафе. Пив, аж поки за ним не прийшли та не закували у кайдани.

Чи була Катерина ще живою, коли Дмитро тягнув її скривавлене тіло у двір? Померла одразу після травм чи просто замерзла на вулиці? Її ще можна було врятувати, якби чоловік вчасно викликав медиків? Це все ще з’ясують експерти.

– У неї були видимі тілесні ушкодження. Першочергово встановлено важку черепно-мозкову травму, перелам ребер та різані рани обличчя, – розповів заступник керівника слідчого відділення відділу поліції №1 Харкова Владислав Колесник.

У прокуратурі мають перевірити й правоохоронців, які приїхали на виклик, але чомусь не змогли попередити цей страшний злочин.

За вбивство співмешканки Дмитрові світить позбавлення волі терміном до 15 років. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.