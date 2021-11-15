У місті Бережани Тернопільської області 31-річний місцевий мешканець вбив свого товариша через ревнощі до його колишньої дівчини.

За даними Національної поліції, житель села на Тернопільщині 1990 року народження приїхав у Бережани до колишньої співмешканки ще 17 вересня. Чоловік просив повернутися її додому та почав погрожувати.

Такі дії екс-хлопця не сподобалися знайомому дівчини. Проте незабаром він сказав спільній знайомій, що розв’язав проблему. Чоловіка знайшли мертвим 8 листопада.

Його тіло пролежало майже місяць на стихійному сміттєзвалищі у лісосмузі між селом Шибалин та містом Бережани. Під час розслідування стало відомо, що між чоловіками виникла бійка.

Правопорушник ударив колишнього хлопця знакомої металевою трубою. Після цього зловмисник загорнув тіло у поліетиленовий пакет та вивіз у багажнику на сміттєзвалище. Судово-медичний експерт виявив численні ушкодження.

У поліції зазначили, що підозрюваного вже неодноразово притягували до відповідальності за тілесні ушкодження, погрози та угони. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до 15 років. Наразі триває досудове розслідування.