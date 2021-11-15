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Власник житла відчув запах диму: у Сумах загорілася квартира в житловому будинку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Власник житла відчув запах диму: у Сумах загорілася квартира в житловому будинку

У місті Суми в одній з квартир дев’ятиповерхового житлового будинку спалахнув вогонь. Про пожежу до рятувальної служби повідомив власник помешкання.

Господар житла відчув різкий запах диму в приміщенні на третьому поверсі будинку, розташованого за адресою вулиця Нижньохолодногірська в обласному центрі.

Пожежа сталася у ніч з неділю на понеділок, з 14 на 15 листопада. На місце події направили відділення чергових караулів першої, третьої державних пожежно-рятувальних частин та автодрабину.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що полум’я охопило меблі, речі домашнього вжитку та стіни на площі до шести кв. м. Вогонь міг поширитися на решту квартири.

Для гасіння пожежі працівники рятувальної служби використали майже одну тонну води. Через 25 хвилин після отримання повідомлення полум’я вдалося локалізувати, а ще через 12 хвилин – повністю ліквідувати.

Для гасіння вогню залучили 11 рятувальників з особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки. Наразі правоохоронці з’ясовують всі можливі причини виникнення пожежі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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