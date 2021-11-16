Депутат від Слуги народу потрапив в ДТП

На трасі Київ-Одеса трапилася ДТП, одним з учасників якої був народний депутат від Слуги народу Олексій Ковальов.

Як повідомила речниця фракції СН Юлія Палійчук, інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту.

– Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели усі необхідні процесуальні дії, – зазначила Палійчук.

Постраждалих немає. Пошкоджено лише авто, що перебуває в користуванні народного депутата.

При цьому в поліції зазначили, що ДТП розслідує Державне бюро.

Олексій Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні із незначними травмами, де йому надали допомогу.

Він з власним бажанням здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти в подальшому будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено.

На даний час конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

Харківська обласна прокуратура напередодні надала розгорнутий коментар щодо ситуації з наркоманом, який збив дітей.

За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, під заставу підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, поки не вийшов. Наразі він перебуває в ізоляторі.

Джерело: Юлія Палійчук

Фото: Київ Оперативний