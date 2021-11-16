На Луганщині жорстоко вбито патрульного: що відомо

У вівторок, 16 листопада, на Луганщині було знайдено тіло молодого патрульного.
Останки 24-річного поліцейського з вогнепальними пораненнями знайшли у місті Рубіжне.
Тіло перебувало у дворі адміністративної будівлі Управління патрульної поліції.
Місце події, куди прибули експерти, зокрема кінологи, було оточено спецназом.
Під час обшуків на місці вбивства так і не знайшли табельної зброї правоохоронця.
За фактом вбивства порушено кримінальну справу за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.
Інформація про затримання підозрюваних не надходила. Поліція розпочала спецоперацію.