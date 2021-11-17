Приватний пансіонат для літніх людей у Дніпрі, де вранці 16 листопада виявили тіла п’яти жінок, діяв нелегально. Про це знімальній групі Надзвичайних новин повідомили в міськраді.

– Це приватний заклад, про який ми нічого не знали. Жодних документів немає, – говорить заступник міського голови Дніпра Едуард Підлубний.

Згідно із даними сайту пансіонату, проживання в закладі коштувало від 10 тис. грн.

Нині з будівлі вивезли мешканців, яким вдалося вижити. Одних забрали родичі. Тих, кого забрати нікому, розселяють у лікарнях та інших державних закладах.

Їх усіх оглянули лікарі. Ніхто з них дивом не постраждав від задимлення чадним газом.

Жителі сусідніх будинків уночі, коли сталася трагедія, сторонніх запахів не чули.

Адміністраторку, яка єдина серед персоналу була в будівлі із трьома десятками мешканців пансіонату, затримали поліцейські. Пізніше стало відомо про затримання й санітарки.

Масову загибель людей правоохоронці розслідують за статтею Порушення правил пожежної безпеки.

П’ятьох мешканок приватного пансіонату в Дніпрі виявила мертвими вранці 16 листопада адміністраторка.

За словами очільника поліції Дніпра В’ячеслава Клешні, представниця закладу повідомила, що не бачила, як у кімнаті зайнялася електропроводка. Тіла п’яти жінок у ліжках вона виявила під час ранкового обходу.

Імовірною причиною смерті є отруєння чадним газом.

Нині тіла загиблих жінок відправили на медекспертизу.

Ні персонал, ні власники приватного пансіонату жодних коментарів кореспондентам Надзвичайних новин не надали.

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.