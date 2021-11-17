У Бердичеві Житомирської області на 69-річну жінку із пістолетом та електрошокером напав військовий, який орендував у її подруги квартиру.

Щойно жінка почала кричати, 26-річний зловмисник втік. Затримали його того ж дня аж в Чернівецькій області, за 300 км від місця події.

Постраждала Наталя Горофенюк розповідає: на візит чоловіка чекала, бо він мав повернути 6,7 тис. грн боргу.

Жінка за дорученням подруги, яка мешкає за кордоном, здавала в оренду її квартиру. Із наймачем була укладена офіційна угода.

За перший місяць чоловік повернув кошти вчасно, а потім почав зволікати з оплатою. Спершу розповідав, що в нього померла мати, потім його нібито пограбували.

– Він із мене випив уже три літри крові. Приїжджав, починав влаштовувати цирк, що надішле гроші картку, тоді в нього щось не виходило, – зазначає жінка.

Згодом пенсіонерці довелось поскаржитись на квартиранта його військовим командирам. Ті наказали йому розрахуватися за житло з наступної зарплатні.

Але замість того він напився й прийшов до жінки зі зброєю.

– Це такий біль невимовний. Він так лупив мене по обличчю. Не знаю, як він мені не поцілив в око. Ці іскри від електрошокера летіли червоні, – пригадує жінка.

Згодом електрошокер та пістолет, яким зловмисник погрожував Наталі Горофенюк, поліцейські знайшли за місцем його проживання та спрямували на експертне дослідження.

За збройний розбійний напад 26-річному військовому загрожує до семи років тюрми.