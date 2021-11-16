У Дніпрі на новому мосту перекинулась маршрутка. Відео ДТП оприлюднили в місцевому пабліку.
На цей час відомо, що автомобіль рухався в бік лівого берега.
На кадрах із камер Ситуаційного центру Дніпра видно, як мікроавтобус починає заносити.
Після цього автомобіль, врізавшись в бетонний відбійник, перевертається на бік і робить ще кілька обертів на дорозі.
Причина аварії поки невідома. Немає інформації й про постраждалих.
Очевидці події повідомляють, що водію мікроавтобуса в момент аварії стало зле.
9 жовтня в Києві на Броварському проспекті біля станції метро Лісова легковий автомобіль на великій швидкості врізався в маршрутний автобус, після чого відлетів у стовп та розколовся навпіл.
Звук зіткнення очевидці навіть чули на станції метро Чернігівська, що за понад кілометр від Лісової.
Відомо, що водій автобуса перебував за кермом у тверезому стані. Кілька пасажирів травмувалися, один чоловік зламав ногу.