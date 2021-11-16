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У Дніпрі на мосту перекинулась маршрутка

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Дніпрі на мосту перекинулась маршрутка

У Дніпрі на новому мосту перекинулась маршрутка. Відео ДТП оприлюднили в місцевому пабліку.

На цей час відомо, що автомобіль рухався в бік лівого берега.

На кадрах із камер Ситуаційного центру Дніпра видно, як мікроавтобус починає заносити.

Після цього автомобіль, врізавшись в бетонний відбійник, перевертається на бік і робить ще кілька обертів на дорозі.

Причина аварії поки невідома. Немає інформації й про постраждалих.

Очевидці події повідомляють, що водію мікроавтобуса в момент аварії стало зле.

9 жовтня в Києві на Броварському проспекті біля станції метро Лісова легковий автомобіль на великій швидкості врізався в маршрутний автобус, після чого відлетів у стовп та розколовся навпіл.

Звук зіткнення очевидці навіть чули на станції метро Чернігівська, що за понад кілометр від Лісової.

Відомо, що водій автобуса перебував за кермом у тверезому стані. Кілька пасажирів травмувалися, один чоловік зламав ногу.

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