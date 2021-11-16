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У Києві невідомий відкрив стрілянину з авто та поранив чоловіка

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Києві невідомий відкрив стрілянину з авто та поранив чоловіка

Біля будівлі суду у Святошинському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомобіля та поранив чоловіка. Постраждалому надають медичну допомогу.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

– До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала швидка, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, – йдеться у повідомленні.

Силовики розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання підозрюваного у злочині.

Також на зупинку транспортного засобу та затримання невідомого зорієнтували наряди патрульних.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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