У Києві невідомий відкрив стрілянину з авто та поранив чоловіка

Біля будівлі суду у Святошинському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомобіля та поранив чоловіка. Постраждалому надають медичну допомогу.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

– До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала швидка, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, – йдеться у повідомленні.

Силовики розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання підозрюваного у злочині.

Також на зупинку транспортного засобу та затримання невідомого зорієнтували наряди патрульних.