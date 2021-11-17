Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доручив подати скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Деснянського районного суду м. Києва, яка в стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП на столичній Оболоні 21 липня.

За словами Дениса Монастирського, Вища рада правосуддя має надати оцінку правопорушенню з боку судді.

У вечір, коли сталася ДТП, патрульні поліцейські склали на водійку протокол за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Але, оскільки жінка мала очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд.

Згодом висновок лікаря підтвердив, що суддя дійсно була нетвереза.

– Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду через керування автомобілем у стані сп’яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу. Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування в стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді, – наголошує Денис Монастирський.

Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння карається 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати автомобілем на рік.

На винну в ДТП суддю поскаржились до Вищої ради правосуддя – МВС / 3 фотографии

ДТП за участі судді Деснянського районного суду м. Києва сталася 21 липня близько 21.00 на вулиці Прирічній у Києві.

Авто виїхало на тротуар, протаранило електроопору й врізалося в дерево. Ніхто з пішоходів не постраждав.

Джерело: Денис Монастирський

Фото: Денис Монастирський