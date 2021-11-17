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Нехтуєш правилами безпеки – рятуйся: на Хмельниччині під час пожежі загинули двоє чоловіків

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нехтуєш правилами безпеки – рятуйся: на Хмельниччині під час пожежі загинули двоє чоловіків

У селі Киселівка Хмельницької області спалахнув вогонь у приватному будинку. Полум’я охопило житло на площі близько 80 кв. м.

На місце поїхали вогнеборців з міста Кам’янець-Подільський та місцева пожежна команда села Гуменці. Вогонь розповсюдився на площі 80 кв. м, коли рятувальники прибули на місце пожежі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час пожежі загинули двоє чоловіків 1960 та 1988 років народження. Їхні тіла знайшли під час гасіння полум’я.

Вогонь вдалося локалізувати через пів години після отримання повідомлення до рятувальної служби, а ще через чотири хвилини – повністю ліквідувати.

У ДСНС зазначили, що найімовірніша причина пожежі – необережність людей під час куріння у житловому будинку.

Рятувальники закликали громадян дбати про власну та безпеку своїх близьких. Служба порятунку наголосила про важливість дотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті, додавши, що це може врятувати вашу домівку від руйнівного полум’я.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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