Погрожував висадити в повітря будинок і кидався з сокирою: під Києвом затримали чоловіка

У Білій Церкві під Києвом затримали 55-річного чоловіка, який погрожував висадити в повітря будинок і кидався з сокирою на поліцейських. Його затримували зі штурмом, за такі дії йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

У відомстві зазначили, що правоохоронці, прибувши на місце події, з’ясували, що підозрюваний перебував у квартирі з ножем у руках. Він лаявся і обіцяв завдати шкоди людям навколо.

– Патрульні намагалися зайти до квартири за допомогою штурмового щита, проте чоловік почав кидати скляні банки у співробітників поліції, висловлював погрози вбивством, скорочував дистанцію та замахувався сокирою, кілька разів потрапивши по штурмовому щиту, – йдеться у повідомленні.

На вимоги працівників поліції припинити протиправні дії чоловік не реагував.

На місце події викликали працівників полку особливого призначення, вони провели штурм будинку та затримали підозрюваного.

У відомстві повідомили, що порушили кримінальні провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу (частина 1 статті 348 Кримінального кодексу) та за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності (частина 1 статті 259).

Чоловікові загрожує ув’язнення на терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Ім’я та прізвище підозрюваного не називаються. Ні він, ні його захист не коментували подію.