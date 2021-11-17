Чернігівська поліція оголосила в загальнодержавний розшук 44-річного Сергія Хаустова, який 13 листопада близько 20.00 в селі Кладьківка вбив свою 32-річну співмешканку.

Свідками надзвичайної події стали малолітні діти. Одна з них і зателефонувала до поліції, щоб повідомити про те, що “тато б’є маму”.

Дитина повідомила, що в будинку, крім неї, є ще діти й назвала адресу – вулиця Щорса, 31.

На уточнювальні запитання оператора не відповіла та поклала слухавку.

Поліцейські кілька разів телефонували на номер мобільного, із якого надійшов виклик на лінію 102, щоб з’ясувати правильну адресу, тому що вулиці з такою назвою в селі не існує.

Ускладнювало пошук будинку й те, що в населеному пункті переважно відсутні таблички з назвами вулиць.

Щоб знайти адресу, де проживає багатодітна родина, поліція звернулася до місцевих жителів.

Правоохоронці зайшли до трьох осель, де в цей час було ввімкнене світло. Усі громадяни, до яких вони зверталися, не допомогли з пошуком сім’ї.

О 01.35 до поліції зателефонував житель села, щоб повідомити, що його сусід вбив свою співмешканку.

На місці події поліцейські виявили тіло жінки з ушкодженнями голови та тулуба.

Поліція заочно повідомила Сергію Хаустову про підозру у вбивстві та оголосила його в загальнодержавний розшук.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваного, просять телефонувати на лінію 102.

Крім того, Нацполіція почала службове розслідування, щоб перевірити правомірність дій співробітників, які відпрацьовували повідомлення дитини про насильство в сім’ї.

Результати розслідування спрямують до Державного бюро розслідувань.