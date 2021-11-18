У Кривому Розі фінансового директора акціонерного товариства АрселорМіттал Кривий Ріг підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків.

За інформацією слідства, з травня 2017 по квітень 2019 року він вніс до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин Валявкинського та Новокриворізького родовищ залізних руд завідомо неправдиві відомості про нарахування плати.

Крім того, підозрюваний порушив вимоги податкового законодавства. З грудня 2014 по березень 2019 року він умисно ухилився від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами на суму понад 2,2 млрд грн.

Суму збитків державі підтверджують висновки комплексної судової експертизи з дослідження матеріалів, речовин та виробів, та економічної експертизи Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса, до проведення якої залучали ще низку фахівців.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фіндиректора АрселорМіттал підозрюють у несплаті податків на понад 2,2 млрд грн / 3 фотографии

Днями у Києві викрили схему відмивання коштів на закупівлі апаратів ШВЛ. Чиновники кількох медичних установ столиці створили злочинну схему розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів для хворих на Covid-19.

До схеми причетні також приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання. За попередньою інформацією, зловмисники привласнили майже 2 млн грн.