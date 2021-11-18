Конфлікт через маски: у Харкові сталася стрілянина в метро, поранено студента

У Харкові колишній співробітник податкової міліції відкрив стрілянину в метро. Він зробив зауваження студентам, що вони неправильно носять маски, але ті відповіли йому нецензурною лайкою.

Один зі студентів зазнав поранення в ногу, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Як уточнюється, інцидент трапився 17 листопада близько 23.00.

– На платформі станції метро Держпром конфлікт загострився, і студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору та в ногу одного зі студентів, – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що колишній співробітник податкової міліції пояснив свої дії необхідною самообороною.

Проводиться досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Колишньому поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура