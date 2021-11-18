Правоохоронці відкрили справу щодо батьків 16-річного Миколи Харківського – фігуранта смертельної ДТП у Харкові.

Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

– Відкрито кримінальне провадження за ст. 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й за ст. 166 — невиконання батьками їх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, – пояснив він.

Стаття 287 передбачає покарання у вигляді штрафу або до п’яти років позбавлення волі, а стаття 166 — обмеження або позбавлення волі від двох до п’яти років.

На розслідуванні ролі батьків в аварії, внаслідок якої загинув 58-річний водій Chevrolet, наполягає сторона потерпілих.

26 жовтня сталася смертельна ДТП у Харкові – зіткнулися автомобілі марки Infinity та Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці.

Троє пасажирів Infinity дістали травми. Це двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Винуватцем смертельної ДТП у Харкові називають 16-річного водія Infinity Миколу Харківського, який перебував за кермом.

Неповнолітній намагався проїхати через перехрестя на червоне світло світлофора. За інформацією поліції, він їхів зі швидкістю понад 100 км/год.

Проти Миколи Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). 28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави.

Джерело: Суспільне