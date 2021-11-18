Цукерберга викликають у суд на Житомирщині як співвідповідача

Засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга викликають у Коростенський суд на Житомирщині для доповіді у справі про наклеп.

Клопотання подав міський голова міста Овруч Іван Коруд, який вже два роки судиться з місцевим активістом через коментарі у соціальній мережі Facebook.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень викладена постанова суду. У ній йдеться, що “власника сайту Facebook та резидента США викликають до суду як співвідповідача”.

Засідання заплановане на 2 грудня 2021 року — неявка передбачає адміністративну відповідальність.

Судова тяганина міського голови Овруча із засновником районної партійної організації ВО Свобода Олексієм Кравчуком тягнеться із 25 липня 2019 року, коли Коруд звернувся із позовом до суду.

Позивач вимагає визнати інформацію, яку поширив активіст, недостовірною, а також такою, що принижує гідність та честь. Коруд хоче, щоб Кравчук видалив свій коментар, спростував його та заплатив 1 грн моральної шкоди та судові витрати.

Джерело: ЄДРСР