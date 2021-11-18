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У ДТП на трасі Київ-Чоп загинула 12-річна дівчинка

Валентина Летяк редакторка стрічки
Смертельна ДТП під Львовом

На трасі Київ-Чоп неподалік від села Красів Стрийського району Львівської області 18 листопада о 7.20 зіткнулися автомобілі Skoda Octavia та Opel Astra.

В результаті аварії на місці події від отриманих травм загинула 12-річна дівчинка, яка була в салоні Opel.

Його 50-річний водій та ще одна пасажирка, 52-річна жінка, з тяжкими травмами госпіталізовані до лікарні. Їхні діагнози уточнюють лікарі.

За фактом ДТП поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція з’ясовує обставини аварії.

Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
У ДТП на трасі Київ-Чоп загинула 12-річна дівчинка / 2 фотографии

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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