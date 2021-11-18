На трасі Київ-Чоп неподалік від села Красів Стрийського району Львівської області 18 листопада о 7.20 зіткнулися автомобілі Skoda Octavia та Opel Astra.

В результаті аварії на місці події від отриманих травм загинула 12-річна дівчинка, яка була в салоні Opel.

Його 50-річний водій та ще одна пасажирка, 52-річна жінка, з тяжкими травмами госпіталізовані до лікарні. Їхні діагнози уточнюють лікарі.

За фактом ДТП поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція з’ясовує обставини аварії.